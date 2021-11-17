Песков: оператор «СП-2» оперативно реагирует на требования немецкого регулятора

Москва, 17 ноября. Компания-оператор «Северного потока — 2» достаточно оперативно реагирует на требования Федерального сетевого агентства Германии по сертификации газопровода. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, как отметил представитель Кремля, Россия в этот процесс не вмешивается.

«Сертификация "Северного потока — 2" — это достаточно сложный процесс, и это было понятно с самого начала», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Москва убеждена, что проект важен для Европы, для России и для европейских потребителей. Однако все зависит от решения регулятора. Российская сторона в процесс вмешиваться не может.

Немецкий энергетический регулятор принял решение приостановить процесс сертификации газопровода 16 ноября. Оператор проекта Nord Stream 2 AG должен учредить немецкую «дочку» в соответствии с законодательством ФРГ для эксплуатации германского сегмента трубы.