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Песков: оператор «СП-2» оперативно реагирует на требования немецкого регулятора

Экономика
Песков: оператор «СП-2» оперативно реагирует на требования немецкого регулятора
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 ноября. Компания-оператор «Северного потока — 2» достаточно оперативно реагирует на требования Федерального сетевого агентства Германии по сертификации газопровода. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, как отметил представитель Кремля, Россия в этот процесс не вмешивается.

«Сертификация "Северного потока — 2" — это достаточно сложный процесс, и это было понятно с самого начала», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Москва убеждена, что проект важен для Европы, для России и для европейских потребителей. Однако все зависит от решения регулятора. Российская сторона в процесс вмешиваться не может.

Немецкий энергетический регулятор принял решение приостановить процесс сертификации газопровода 16 ноября. Оператор проекта Nord Stream 2 AG должен учредить немецкую «дочку» в соответствии с законодательством ФРГ для эксплуатации германского сегмента трубы.

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песков энергетика сп-2
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