Минобороны РФ: новейшую разведмашину с беспилотником разрабатывают для российских химвойск

Москва, 17 ноября. Российские специалисты приступили к созданию современной разведмашины РХМ-9 на базе бронеавтомобиля «Тайфун-К», сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Планируется, что в ближайшее время новинка поступит на вооружение войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Специально для разведмашины, построенной на базе «Тайфуна», был создан уникальный приборный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы МО. Благодаря ему увеличилась скорость РХМ-9, а также почти в два раза возросла максимальная дальность ведения разведки.

Бронированную разведмашину РХМ-9 оснастят беспилотным летательным аппаратом, который бойцы смогут задействовать для выполнения различных операций. Так, комплекс с дроном позволит осуществлять радиационную разведку на высоте до 300 метров.

Ранее сообщалось, что войска РХБЗ получат в распоряжение новейшие беспилотные огнеметы. Они сконструированы на базе компактных летательных аппаратов.