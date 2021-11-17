Москва, 17 ноября. Американское общество лояльно относится к любой форме доноса. Россиянка, переехавшая в Нью-Йорк, рассказала, за что «удостоилась» звания истинной американки.

Милана живет в «Большом яблоке» уже несколько лет, за это время она многое поняла об американцах и переняла некоторые их привычки и правила. Случай с соседской собакой убедил ее русских друзей, что она стала «истинной американкой».

Милана поделилась, что в одну из ночей, когда у нее гостила подруга, они не смогли уснуть из-за лая соседской собаки. Утром девушка пообщалась с жильцами, они извинились за причиненное неудобство. Но ситуация повторилась, оставленная дома в одиночестве собака лаяла всю ночь. Россиянка не выдержала и позвонила в полицию.

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Подруга не поняла поступка Миланы, ведь в России не принято доносить на соседей, но девушка твердо заявила, что ночью хочет спать. Американцы не обиделись, для них это обычное явление.

В США доносить на других людей учат с детства, пишет Милана в своем блоге «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс.Дзен». В Америке публикуют материалы, в которых обосновывают этичность доносов.

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«Мне непонятна такая позиция. С одной стороны, хорошо, что люди борются за равные права, но с другой — доносить, так обо всем», — считает Милана.

Однако блогер признала, что часто встречается с двойными стандартами: доносят там, где безопасно, а если нет — то молчат. В пример она привела случай из школьной практики. Сын Миланы учится в старших классах, и перед сложным тестом родители предложили ему написать шпаргалку на всякий случай. Мальчик отказался — кто-нибудь обязательно расскажет об этом учителю. Отец решил выяснить, как работает система доносов в школе, и спросил, если у него знакомые, которые продают травку. Оказалось, такие ученики в школе есть, про них все знают, но никто не рассказывает начальству. Потому что боятся «получить», пояснил школьник.

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Россиянка добавила, что во многих случаях донос — это единственно правильное решение ситуации. Например, школьный буллинг. Умалчивание этой проблемы может привести к плачевным последствиям, вплоть до гибели ребенка. В этом случае донос может предотвратить трагедию. В Америке есть горячая линия, на которую можно позвонить и рассказать о преследовании.

«Да, стукачество не всегда этично. Но если вопрос касается комфорта и безопасности, я непременно донесу куда следует. И совесть моя при этом будет абсолютно чиста», — подвела итог россиянка.

Ранее Милана писала о странных вкусовых пристрастиях американцев. В посте она рассказала, что в США очень любят бутерброды с арахисовой пастой и джемом, которые по калорийности превышают все разумные нормы.