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Певица ETOLUBOV прокомментировала слухи о своем участии в группе Artik & Asti

Шоу-бизнес
Певица ETOLUBOV прокомментировала слухи о своем участии в группе Artik & Asti
Prt Scr youtube.com  /  ETOLUBOV official

Москва, 17 ноября. Певица Любовь Фоменко, известная как ETOLUBOV, опровергла слухи, что попала в состав группы Artik & Asti после ухода солистки Анны Дзюбы.

В последние дни стали активно распространяться сообщения о приходе в коллектив ETOLUBOV. Поводом стала совместная творческая работа артистки с основателем группы Артемом Умрихиным. Фоменко подчеркнула: заявления, что она новая участница Artik & Asti, не соответствуют действительности.

«Мы с Артемом работает над моим сольным проектом ETOLUBOV, и на днях у нас вышла прекрасная работа «Манго». Слушайте, смотрите и наслаждайтесь», — добавила в интервью телеканалу Муз-ТВ певица, комментируя слухи.

В начале месяца стало известно об уходе Анны Дзюбы из Artik & Asti. Артем Умрихин не исключил, что артистка займется сольной карьерой. При этом исполнитель подчеркнул, что он продолжит заниматься тем, что делал раньше, — писать песни, искать новые таланты и помогать им в реализации.

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музыка Artik & Asti etolubov
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