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Брянские художники преобразили интерьер детской онкобольницы
Общество
Брянские художники преобразили интерьер детской онкобольницы
pixabay.com  / 

Брянск, 17 ноября. Художники из Брянска преобразили стены коридоров и кабинетов детского онкогематологического центра. Они приняли участие в реализации проекта «Помогающее пространство», который призван создать более комфортные интерьеры в больницах, чтобы маленькие пациенты и их родители не так волновались перед приемом, сообщает РИА «Стрела».

Уточняется, что брянские художники старались выбрать близкие детям темы и жизнерадостные цвета. Например, кабинет МРТ стал похож на сказочное подводное царство, а внутренние переходы в больнице превратились в красочные джунгли.

Ранее ФАН рассказал о том, как уличные художники из разных стран преобразили городское пространство Самары. Всего в рамках фестиваля Samara Ground Art 2021 в городе было создано 12 арт-объектов

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