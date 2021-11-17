Оман отказался от пышных торжеств в главный праздник ради экономии

Маскат, 17 ноября. Правительство Омана решило сэкономить и отказалось от лишних трат во время празднования Национального дня, который пройдет 18 ноября. Об этом сообщает The Nationall News.

Накануне по всей стране развевались государственные флаги, но не было традиционной иллюминации. Обычно власти используют яркие огни, чтобы подчеркнуть особенность момента.

В нынешнем году, как и в прошлом, султанат отметит Национальный день экономно. В 2020-м причиной этому была смерть бывшего правителя страны Кабуса бин Саида Аль Саида. Как и тогда, организаторы мероприятий решили не приглашать именитых артистов. В этот раз правительство экономит, поскольку необходимо реанимировать экономику и сосредоточиться на борьбе с безработицей.

«Сейчас основное внимание уделяется поиску работы для выпускников университетов, и поэтому государство экономит деньги. В нынешних условиях мы не можем тратить большие деньги на экстравагантные торжества», — говорит бывший чиновник Касим аль-Харуси.

Аль-Харуси ранее работал в оманском министерстве финансов. Он отмечает рост цены на нефть с 39 долларов за баррель в 2020-м до 80 долларов в 2021 году, чем необходимо воспользоваться.

Нефтяная экономика Омана

Экономика султаната сильно зависит от продажи углеводородов. Согласно данным, содержащимся в торговой базе Организации Объединенных Наций (ООН) Comtrade, доля минерального топлива, масла и продуктов перегонки в общем оманском экспорте составляет 69 процентов.

По данным Управления энергетической информации США, за минувший год султанат нарастил объемы добычи углеводородов с 917 тысяч (в октябре 2020) до 966 тысяч (в июле 2021) баррелей в сутки.



source: tradingeconomics.com

Эти меры не помогли стабилизировать экономические потери и остановить падение ВВП, который начал снижаться еще в 2019 году. Если в 2018 этот показатель составлял 79,79 млрд долларов, то в год начала пандемии он снизился до 76,332 млрд долларов, а в 2020 упал до 63,368 млрд долларов.



source: tradingeconomics.com

Из-за кризиса увеличилась инфляция которая в 2019-м была на уровне 0,134%, а к концу 2021 года прогнозируется ее рост до 3%. Таковы данные Международного валютного фонда. Все это повлияло на уровень доходов государства.

«Оман сообщил о дефиците бюджета в размере 3,13 млрд долларов за первые семь месяцев этого года. Его нужно чем-то покрыть, и теперь приоритетной задачей правительства является экономия средств», — говорит профессор столичного Современного колледжа бизнеса и науки Аджит Сингх.

Сложившиеся проблемы уже вызвали скачок безработицы. Если к началу пандемии она составляла 1,8%, то в 2020 году был зафиксирован ее рост до 5%. По официальным данным сейчас в стране более 65 000 человек ищут работу.

В январе министерство труда заявило о планах создания тысяч рабочих мест. А 18 ноября ожидается выступление нынешнего султана Хайсама бин Тарика. Ожидается, что оманский лидер заявит о необходимости сокращения расходов и потерь, а также о планах увеличить доходы за счет диверсификации.

Сменив покойного Кабуса Аль Саида, Хайтам бин Тарик уже предпринял ряд мер по стабилизации ситуации. Он сократил число гражданских министерств, ввел налоги и реализовал планы по сбору средств за счет выпуска облигаций.

Оманцы не хотят экономить на празднике

Культура торжеств в султанате имеет устоявшиеся традиции. И хотя правительство решило ограничить расходы и отказалось от пышных торжеств, местные жители решили отметить Национальный день по-своему. Частные домовладельцы включили иллюминацию в своих дворах.

«Я хочу осветить свой дом в честь праздника. Делаю так каждый год и не собираюсь отказываться от этой традиции впредь», — говорит 52-летний нефтяник Хамид аль-Оджайли.

Как и другие жители оманской столицы, он включит красные и зеленые фонари, символизирующие цвета государственного флага. В Маскате ожидаются большие народные гуляния.

«Вечером 18 ноября мы соберемся группой, будем стучать в барабаны и исполнять традиционные танцы. Как мы можем отказаться от наших традиций? Мы отмечаем Национальный день уже 50 лет», — говорит владелец продуктового магазина Мубарак аль-Хадиди.

Национальный день Омана отмечается в день рождения султана Кабуса, который правил с 1970 по 2020 годы вплоть до своей смерти. Это главный праздник в султанате. Таким образом Оман отмечает свое возрождение.

Во время торжеств проходят парады, в небе расцветают фейерверки и салюты, организаторы устраивают верблюжьи бега и конные шоу. А раз в пять лет власти проводят показательные военные учения.