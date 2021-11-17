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Колумбия получит 800 млн долларов для помощи беженцам из Венесуэлы

Весь мир
Колумбия получит 800 млн долларов для помощи беженцам из Венесуэлы
Global Look Press  /  Geraldo Caso / dpa

Богота, 17 ноября. Колумбия получит 800 миллионов долларов в виде кредитов от Всемирного банка (ВБ) и Межамериканского банка развития (МБР) для оказания помощи венесуэльским мигрантам в процессе социальной интеграции в стране. Об этом сообщил президент Иван Дуке.

Исполнительный директор ВБ одобрил решение о выделении Колумбии займа на 500 млн долларов, нацеленного на поддержку стратегии колумбийского правительства по социально-экономической интеграции мигрантов из Венесуэлы. Это первый случай предоставления Всемирным банком кредита, ориентированного исключительно на трансграничную миграцию. Глобальный механизм льготного финансирования выделит дополнительные 26,4 млн долларов.

Кроме того, МБР одобрил кредит на 300 млн долларов для обеспечения интеграции граждан Венесуэлы на территории Колумбии.

«Было выделено 800 млн долгосрочного финансирования, с хорошей процентной ставкой, для успешного развития государственной миграционной политики», — заявил Дуке.

Президент добавил, что оба банка впервые осуществляют операции такого рода в рамках механизма кредитования государственной политики.

Венесуэльцы в Колумбии

Колумбия является основным направлением для венесуэльских мигрантов, которые покинули свою страну по причине социально-экономического кризиса. На данный момент в стране проживают более 1,8 млн венесуэльцев. Правительство Колумбии предоставило статус временной защиты на десятилетний срок беженцам из соседнего государства. С помощью данной программы они могут пользоваться системой социального страхования, открывать банковские счета, работать и учиться.

При этом опрос, проведенный Proyecto Migración Venezuela, показал, в каких тяжелых условиях живет большая часть почти двухмиллионной венесуэльской диаспоры Колумбии. Около половины мигрантов сталкиваются с критическими жилищными проблемами и страдают от многоаспектной нищеты. Почти в 26% семей венесуэльских мигрантов хотя бы один человек голодал в течение одного или двух дней в неделю из-за нехватки денег.

Практически все семьи венесуэльских беженцев трудоустроены в неформальном секторе, 85% из них не имеют медицинского страхования. 74% мигрантов утверждают, что их нынешняя экономическая ситуация незначительно лучше или не отличается от той, в которой они находились в Венесуэле.

Колумбия получит 800 млн долларов для помощи беженцам из Венесуэлы
Федеральное агентство новостей /

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