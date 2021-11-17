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Мордовского уголовника задержали в Московской области за кражу велосипедов
Происшествия
Мордовского уголовника задержали в Московской области за кражу велосипедов
pixabay.com  / 

Красногорск, 17 ноября. Полицейские Московской области поймали уроженца Мордовии, подозреваемого в серии краж велосипедов в Красногорске.

Мордовского похитителя велосипедов удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. По версии полиции, нарушителю удалось украсть из подъездов домов на улицах Ленина и Парковая четыре велосипеда, сообщают «Известия Мордовии».

Общая стоимость похищенного имущества оценивается в 100 тысяч рублей. Краденые велосипеды ранее судимый мордовец сдавал в скупку. В настоящий момент он заключен СИЗО. Возбуждено уголовное дело, воришке угрожает лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее ФАН сообщал о том, что правоохранительные органы Липецка предпринимают усилия по поиску и задержанию похитителя велосипеда.

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кража полиция московская область
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