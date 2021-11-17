В Московском Губернском театре прошла премьера спектакля «Казанова. Ars Vivendi»

Среди удивительных декораций спектакля и меняющихся костюмов героев легкий и грациозный обольститель Казанова — Сергей Безруков — борется за сердце императрицы Янины Соколовской в роли Екатерины II, а конкуренцию ему составляет граф Орлов, чью роль блестяще сыграл Сергей Сафронов.

Художником по декорациям и костюмам выступила Анна Матисон — супруга Сергея Безрукова. Она рассказала, что подобранные ей для спектакля наряды помогали актерам выстраивать характер своего героя, а смена костюмов — эволюционировать по ходу пьесы.

«Я надеюсь, что зритель заметит, что наш красавец граф Орлов, он не просто в парадной форме, а по этой форме пущена вышивка Versace. Это сразу говорит о его характере очень много. Человек только появляется в тапочках, расшитых Versace, многое про него сразу можно сказать: о его вкусе, о его достатке, ощущении меры», — комментирует свои творческие находки Анна.

Созданная Анной императрица Екатерина II в течение спектакля меняет три костюма. Актриса Соколовская призналась, что и ей приходилось меняться с ними. Вместе с режиссером они пытались разбить привычный образ императрицы, местами превращая неприкосновенную историческую личность в обидчивую и трогательную девушку.

«Совмещается столько жанров, для артиста это, конечно, очень приятно. И побыть настоящей Екатериной II, властной, сильной, где-то — недовольной. И побыть абсолютно любящей женщиной — наивной, растерянной», — признается актриса.

Создавая сценическое действие, Сергей Безруков пытался дать зрителю то, чего ему сейчас так не хватает — чувство праздника и радости. Сам актер рассказал, что накануне премьеры он получил травму ноги, но, несмотря на это, вышел и отработал спектакль «на все 100 процентов».

«Неделю назад я частично порвал связки, у меня жесткая фиксация. А сегодня я сделаю «блокаду» — замотаю эластичным бинтом — и выйду на сцену, буду таким же легким и буду танцевать. Так что вы даже не обращайте внимания, все будет легко и замечательно. Я хотел сказать, что артист — солдат. Он должен выходить на сцену и радовать зрителей», — успокаивает режиссер.

Сергей подчеркнул, что Ars Vivendi в названии пьесы переводится, как «искусство жить». Его Казанова живет на сцене и дарит свою бесконечную энергетику зрителям. Так что хорошее настроение и приятное «послевкусие» гарантировано всем поклонникам театра, посетившим этот спектакль.