Блогер Пучков раскритиковал решение оштрафовать МУЗ-ТВ за гей-пропаганду

Закон в нашей стране не дает четких критериев для определения пропаганды гомосексуализма. Таким мнением поделился в беседе с ФАН блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков.

По сообщениям СМИ, Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на миллион рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. Причиной стал перформанс певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, напоминавший гей-свадьбу, на церемонии вручения премии канала.

«Какие-то персонажи определили этот случай как имитацию «гомосвадьбы». На здоровье! Это же имитация! Если вы хотите посмотреть на имитации, давайте пройдем по нашим театрам! Там в каждом втором — имитация подобного. Это не волнует? Короче, как обычно, какая-то шизофрения: давайте выхватим один факт, который кого-то взбесил, а на все остальное внимания не обратим!» — отреагировал писатель.

Дмитрий Пучков также указал на серьезную, по его мнению, недоработку в действующем законодательстве, в связи с чем припомнил скандальный поцелуй Мадонны с Бритни Спирс.

«Я ни разу не видел нормальных критериев, что должно считаться [пропагандой]. Если запрещена гомопропаганда среди детей, а в Россию приезжает талантливая исполнительница Мадонна, ее афиши расклеены по всему городу, то это — пропаганда? С моей точки зрения, да. Зачем вы ее пускаете, расклеиваете афиши? Демонстрация клипов Мадонны на любом телеканале — это как?» — пояснил собеседник ФАН.

madonna.com / Boy Toy, Inc.

В завершение он предположил, к чему может привести подобное положение дел в обществе.

«Когда убирали статью за гомосексуализм из Уголовного кодекса, было бы неплохо подумать о последствиях. Убрали? Свободу объявили? Свобода — она такая! Сегодня вы оправдываете гомосексуализм, исключаете его из половых извращений, следом вы сразу задумаетесь про исключение оттуда же педофилии, потому что: «А что такого? Они ж детей любят! Они тоже люди» и прочее… Сказал «а», скажешь и «б», — подытожил блогер.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что в Британии открыли ящик «голубой Пандоры». Так народный избранник отреагировал на новость о том, что в Туманном Альбионе предложили отдать роль суперагента Джеймса Бонда актеру нетрадиционной ориентации.