В Волгоградскую область доставлено 79 тысяч комплектов вакцин от COVID-19

Волгоград, 17 ноября. Новая партия препаратов «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» поступила в Волгоградскую область накануне. Вакцины будут распределены в прививочные пункты в строгом соответствии с прикрепленным населением, сообщает «Волгоградская правда».

По данным регионального министерства здравоохранения, 16 ноября в Волгоградскую область было доставлено 9540 комплектов вакцины «Спутник V», 28 200 — «ЭпиВакКорона», а также 41 400 — «Спутник Лайт». Препараты поступили в регион согласно графику Министерства здравоохранения РФ. Комплекты распределяют по медицинским учреждениям и прививочным пунктам. В городе и области продолжается масштабная прививочная кампания против коронавируса. Всего в регионе действует 63 стационарных пункта вакцинации в поликлиниках и больницах и 10 передвижных. 194 мобильные медицинские бригады проводят вакцинацию сотрудников предприятий, а также выезжают в отдаленные районы.

Ранее ФАН сообщал о предложении добавлять фотографии в справки о вакцинации. Такое нововведение обсуждалось в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.