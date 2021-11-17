Брак Дмитрия Маликова оказался на волоске из-за победительницы конкурса красоты

Москва, 17 ноября. Брак певца и композитора Дмитрия Маликова с Еленой Изаксон считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Однако даже эта пара едва не распалась из-за победительницы конкурса красоты Ирины Антоненко.

Семейная жизнь музыканта оказалась на волоске 11 лет назад. Именно тогда Маликов увлекся юной победительницей конкурса «Мисс Россия — 2010», пишет «Экспресс газета».

Ходили слухи, что певец буквально потерял голову из-за девушки и хотел бросить жену ради Антоненко. Супругу композитора даже подозревали в желании испортить внешность молодой соперницы, которая едва не разрушила ее брак.

Неизвестно, что в итоге повлияло на музыканта, но он принял решение остаться в семье. Что касается победительницы конкурса красоты, которой сейчас 30 лет, то она начала актерскую карьеру и стала проводить много времени в США.

До начала отношений с Изаксон Маликов крутил роман с певицей Натальей Ветлицкой. Когда певец познакомился с будущей женой, у нее уже была дочь от предыдущих отношений. В 2000 году Изаксон родила от композитора девочку, которой дали имя Стефания. Только после этого музыкант и его супруга заключили брак.

В начале 2018 года у пары родился сын Марк. Стефания Маликова с любовью относится к младшему брату и проводит с ним время.