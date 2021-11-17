Алжир и ЮАР призвали к выводу иностранных сил из Ливии

Алжир, 17 ноября. Министры иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра и Южно-Африканской Республики Наледи Пандор решительно призвали к немедленному выводу всех иностранных сил и наемников из Ливии.

Главы внешнеполитических ведомств в совместном заявлении по итогам переговоров заявили о важности эвакуации боевиков, а также достижения национального примирения в североафриканской стране после проведения всеобщих выборов. Избирательный процесс запланирован на 24 декабря.

Ламамра и Пандор отвергли любое иностранное вмешательство во внутренние дела государства. Они подчеркнули необходимость того, чтобы международное сообщество поддержало усилия ливийцев по подготовке к предстоящему плебисциту.

Призыв африканских стран озвучен после отказа Турции выводить вооруженные силы с территории Ливии. В субботу, 13 ноября, пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын в очередной раз заявил о якобы законном присутствии контингентов, сославшись на не ратифицированные соглашения с Триполи.

Участники международной конференции в Париже на прошлой неделе поддержали всеобъемлющий план действий по эвакуации иностранных войск и боевиков. Документ ранее согласовали члены Совместного военного комитета «5+5».