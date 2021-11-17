Генерал ВС США Хайтен: Китай наращивает потенциал для нанесения превентивного удара

Вашингтон, 17 ноября. Китай продолжает наращивать военный потенциал, благодаря чему в перспективе Пекин сможет нанести удар первым. Об этом заявил заместитель главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Он напомнил, что летом 2021 китайские военные испытали новую гиперзвуковую ракету, которая полностью облетела земной шар. Хайтен выразил уверенность, что гиперзвуковые ракеты позволят Китаю наносить превентивные удары.

«Зачем они развивают весь этот потенциал? Это похоже на оружие первого применения. Именно так, на мой взгляд, выглядит оружие такого типа», — пояснил генерал.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.