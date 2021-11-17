Талибы потребовали от США разморозки госрезервов бывшего афганского правительства

Кабул, 17 ноября. Сформированный движением «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) МИД Афганистана направил в Конгресс США письмо с требованием разморозить госрезервы бывшего правительства страны.
Содержание документа обнародовал представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим в Twitter.
Согласно тексту письма, замораживание резервов и действующие против «Талибана» санкции США могут негативно повлиять на сферы здравоохранения и образования Афганистана.
Талибы подчеркнули, что американские экономические ограничения нанесли ущерб не только бизнесу, но и оказали негативное влияние на процесс оказания гуманитарной помощи населению страны.
Как стало известно ранее, власти Афганистана продадут 10 млн долларов для поддержки местной валюты.
1 Организация запрещена на территории РФ.