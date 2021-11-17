Дамаск, 17 ноября. Президент Сирии Башар Асад подписал ряд указов о назначении новых глав в четырех регионах страны. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

الرئيس #الأسد يصدر أربعة مراسيم تقضي بتعيين #محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.

المرسوم رقم /347/ للعام 2021 يقضي بإنهاء تعيين السيد إبراهيم خضر السالم محافظاً لمحافظة اللاذقية.. وتعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة #اللاذقية. — سانا عاجل (@SanaAjel) November 17, 2021

Сирийский лидер отправил в отставку губернаторов провинций Идлиб, Деръа, Латакия и Эс-Сувейда. На их места Асад назначил новых глав регионов.

Провинции Идлиб и Деръа считаются регионами Сирийской Арабской Республики, в которых зафиксирована наиболее нестабильная обстановка.

Ранее стало известно, что Башар Асад утвердил указ о расширении полномочий Научного религиозного совета. Тем самым глава государства фактически отправил верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр ад-Дина Хассуна в отставку. Теперь правительственное министерство будет определять даты праздников в соответствии с лунным календарем.