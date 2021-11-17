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Весь мир
Башар Асад назначил новых глав четырех провинций Сирии
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Башар Асад назначил новых глав четырех провинций Сирии

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 12:13
Весь мир
Башар Асад назначил новых глав четырех провинций Сирии
twitter.com  /  @Presidency_Sy

Дамаск, 17 ноября. Президент Сирии Башар Асад подписал ряд указов о назначении новых глав в четырех регионах страны. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Сирийский лидер отправил в отставку губернаторов провинций Идлиб, Деръа, Латакия и Эс-Сувейда. На их места Асад назначил новых глав регионов.

Провинции Идлиб и Деръа считаются регионами Сирийской Арабской Республики, в которых зафиксирована наиболее нестабильная обстановка.

Ранее стало известно, что Башар Асад утвердил указ о расширении полномочий Научного религиозного совета. Тем самым глава государства фактически отправил верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр ад-Дина Хассуна в отставку. Теперь правительственное министерство будет определять даты праздников в соответствии с лунным календарем.

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