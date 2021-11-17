Asia Times: зависимость США от спутников сделала американскую армию уязвимой перед Россией

Пекин, 17 ноября. США и другие страны НАТО оказались уязвимыми перед Россией из-за своей зависимости от спутниковых систем военного назначения. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Asia Times.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская противоспутниковая система в ходе испытаний успешно поразила нефункционирующий космический аппарат «Целина-Д» на околоземной орбите, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики отметили, что противоспутниковое вооружение России заставляет Пентагон серьезно нервничать. При этом командование Космических сил США неоднократно выражало беспокойство по этому поводу.

«Соединенные Штаты полагаются на спутники больше, чем любая другая страна мира. Спутники – не только ключевое звено в обеспечении коммуникаций. Они имеют важнейшее значение для организации и проведения современных военных операций», — говорится в публикации.

Эксперты уверены, что в случае конфликта зависимость американской армии от спутников станет серьезным преимуществом для России. Вооруженные силы США могут оказаться на грани уничтожения, если Москва нанесет сокрушительный удар по спутникам Пентагона.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что испытания российского противоспутникового оружия якобы «несут угрозу» Международной космической станции. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал утверждения американской стороны лицемерием, отметив, что ранее США, КНР и Индия уже проводили подобные испытания в космическом пространстве, передает «Царьград».