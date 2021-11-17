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Эксперт Волошин рассказал, как защититься от мошенников в «черную пятницу»
Экономика
Эксперт Волошин рассказал, как защититься от мошенников в «черную пятницу»
pxhere.com

Москва, 17 ноября. Традиционные ноябрьские распродажи могут стать периодом активизации мошенников в интернете. Чтобы не стать их жертвой, необходимы хотя бы элементарные меры предосторожности, пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста по безопасности Евгения Волошина.

Преступники, в частности, могут использовать фишинговые сайты интернет-магазинов, поэтому перед введением данных банковской карты нужно убедиться в правильности веб-адреса. Эксперт советует также проверить наличие префикса HTTPS. Если у онлайн-продавца есть приложение, оно позволит совершить покупку более безопасно.

«Деньги, которые вы перевели мошенникам, вернуть сложно — а вот лишить их доступа к вашему счету вполне реально», — предупреждает Волошин.

Роспотребнадзор ранее также напомнил о правилах безопасного шопинга в «черную пятницу». Представители ведомства указали на возможность вернуть приобретенный товар в течение семи дней.

Член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев призывает заранее мониторить стоимость товаров, чтобы не попасть в ловушку магазинов. Кроме того, важно проанализировать ценность планируемой покупки, ведь большие скидки затуманивают сознание и человек может приобрести ненужную вещь, цитирует его «ФедералПресс».

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мошенничество черная пятница распродажи волошин кибербезопасность
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