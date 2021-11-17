Политик Брайнингер отметил политическую подоплеку приостановки сертификации «СП-2»

Берлин, 17 ноября. Затягивание немецким регулятором сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора может иметь политическую подоплеку. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.

Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании до тех пор, пока не будет учреждена ее немецкая «дочка», которая подаст повторную заявку. В Минэнерго ФРГ считают, что это требование является «исключительно регуляторным».

«Не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. Коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время. Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», — уверен Брайнингер.

По его мнению, нет никаких признаков для отказа Германии от газопровода «Северный поток — 2», поскольку в стране есть значительные силы, которые заинтересованы в скорейшей реализации проекта.

Для «Газпрома» задержка сертификации газопровода очень невыгодна — акции российского поставщика на этом фоне усилили падение и теряют около 2%.

Тем временем глава МИД Великобритании Элизабет Трасс предложил Европе совместными усилиями заблокировать «СП-2». Официальный Лондон выступит с такой инициативой на саммите НАТО, сообщает INFOX.