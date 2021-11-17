Алена Апина пожаловалась на непрофессионализм команды шоу «Суперстар! Возвращение»

Москва, 17 ноября. Певица Алена Апина крайне нелестно отозвалась о людях, работающих над шоу «Суперстар! Возвращение». Артистка пожаловалась на непрофессионализм, с которым она столкнулась на проекте.

Апиной очень не понравился образ, созданный для нее командой шоу. По словам певицы, из нее сделали женщину, которая недовольна своей личной жизнью. Например, такое произошло после записи профайла, пишет «Собеседник».

Исполнительница рассказала, что еще в августе начали снимать интервью с ней, потратив на это четыре часа. Однако за два дня до выхода шоу Апиной объявили, что профайл нужно перезаписать, так как молодой человек, который задавал ей вопросы в первый раз, оказался непрофессионалом. Певице предложили приехать для новой съемки к ее экс-коллеге по группе «Комбинация» Татьяне Ивановой.

«Когда я подъезжала, мне Иванова говорит: «Не торопись. Гример через два часа только приедет, а съемочная группа — еще позже». Как на это реагировать? Я ненавижу непрофессионализм!» — возмутилась артистка.

ntv.ru / AO «Телекомпания НТВ»

По словам знаменитости, в интервью ее лишь вскользь спросили про бывшего мужа, однако в итоговом профайле речь шла только о ее экс-супруге. Кроме того, Апина осталась недовольна работой оператора «Суперстар!». За день до выступления звезда побывала у косметолога, и в эфире на ее лице были видны синяки.

«У меня лицо простой русской женщины, а здесь… Потом фотографии прислали… Смотрю: передо мной жирная бабища с таким лицом! Это вообще кошмар какой-то!» — негодует певица.

Ранее певец Шура тоже рассказывал о недостатках проекта «Суперстар! Возвращение». Он признался, что хотел покинуть шоу из-за недружелюбной обстановки за кулисами.