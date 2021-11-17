Юшков расписал основные приемы Украины и Польши по срыву запуска «Северного потока-2»

Москва, 17 ноября. «Северный поток-2» в ближайшее время ждет сертификация и запуск в эксплуатацию. Этот проект выгоден не только России, но и европейским странам.

«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на декабрь через Украину и Польшу. «Северный поток—2» готов к эксплуатации. России гораздо выгоднее использовать его для транзита газа в Европу.

Эксперт по энергетике Игорь Юшков напомнил, что у «Газпрома» есть долгосрочный контракт, по которому в 2021—2024 гг. он обязан прокачивать по 40 млрд кубов газа в год (каждые сутки по 109 млн кубов). Объемы прокачки всегда соблюдались. За прокачку дополнительных объемов газа приходилось доплачивать отдельно, причем по повышенной ставке.

С начала 2021 года до сентября «Газпром» дополнительно ежесуточно прокачивал в Европу еще около 15 млн кубов газа в сутки. В сентябре «Газпром» подготовил к запуску «Северный поток—2».

«Газпром ни разу не нарушил условия долгосрочных контрактов на поставку газа европейцам. Когда мы говорим про сверхконтрактные объемы транзита, подразумевается, что в Европе должны быть желающие купить сверх того, о чем они изначально с «Газпромом» договорились. Если «Газпром» будет прокачивать много дополнительного газа через Украину и Польшу, все деньги, которые заработает, отдаст Украине за транзит. «Газпрому» выгоднее прокачивать дополнительный газ через «Северный поток—2». За транзит до границы с Германией «Газпром» будет платить своим дочерним компаниям», — отметил Игорь Юшков.

Украина и Польша стремятся принять участие в сертификации «Северного потока—2». Европейский регулятор уже одобрил участие Польши, вопрос по поводу Украины пока обсуждается. Эксперт подчеркнул, что Польшу допустили к сертификации, дав понять, что она не имеет никакого голоса. Если украинский «Нафтогаз» тоже допустят к сертификации, то и у него тоже будет статус наблюдателя, не более того.

Федеральное агентство новостей /

«Польша и Украина не смогут повлиять на процесс сертификации «Северного потока—2». Если его запуск будет одобрен, они в любом случае будут пытаться это опротестовать. Украина и Польша не скрывают, что хотят подорвать сам процесс сертификации. Абсурдно, что европейцы их вообще допускают на это мероприятие из принципа: «как бы чего не вышло». Они в любом случае будут поднимать бучу», — подчеркнул Игорь Юшков.

«Северный поток—2» в любом случае пройдет сертификацию. Решение будет принято достаточно быстро. ЕС выгодно быстрее запустить «Северный поток—2», по которому «Газпром» будет поставлять дополнительные объемы газа. «Северный поток—2» — выгодный маршрут для РФ в любом случае, так что «Газпром» сможет давать скидки европейским потребителям. В разгар отопительного сезона важно получать газ в нужном объеме и без проблем.

Эксперт напомнил, что США не станут вводить какие-то санкции, поскольку существуют договоренность между Байденом и Меркель о том, что Штаты не будут препятствовать достройке и вводу в эксплуатацию «Северного потока—2». Для Америки важны хорошие отношения с Германией, а ей нужен и выгоден этот проект.

Напомним, что ранее Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы второй нитки «Северного потока — 2».