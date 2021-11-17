Полузащитник сборной Украины Зинченко пообещал французским футболистам шампанское

Зеница, 17 ноября. Футболист украинской сборной Александр Зинченко заявил, что подарит игрокам французской национальной команды шампанское за победу над Финляндией.

Победой гостей закончился минувшей ночью матча квалификации ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина. Итоги игры в эфире телеканала «Футбол» подвел полузащитник Александр Зинченко. Полузащитник сборной Украины поблагодарил французских футболистов, которые в параллельной встрече группы D победили Финляндию, благодаря чему его национальная команда попала в стыковые матчи европейской квалификации ЧМ-2022.

«Сейчас остались только эмоции — все силы мы отдали в этом поединке. Сборная Франции не подвела, спасибо ей за это. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф. Шампанское французам? По случаю передам через знакомых!» — отметил Зинченко.

Сборная Украины с 12 очками заняла второе место в группе D. Команда Александра Петракова не проиграла ни одного матча отборочного турнира к ЧМ-2022.

Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал не разводить сборные Украины и России при жеребьевке стыковых игр европейской квалификации ЧМ-2022. Об этом бывший теннисист написал в Twitter-аккаунте.