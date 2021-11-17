Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 12:26
12:25
Происшествия
Осужденный за нападение на полицейских американец Рид прекратил голодовку в мордовской колонии
12:24
Происшествия
СК провел обыски у проректора РАНХиГС Федотова по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой
12:19
Происшествия
Несколько человек пострадали в ДТП с участием рейсовой «Газели» на трассе М11 у МКАД
12:15
Весь мир
Алжир и ЮАР призвали к выводу иностранных сил из Ливии
12:15
Политика
Публицист Анпилогов: Опасен ли космический мусор, или Чем рисковала Россия, сбивая спутник
12:12
Шоу-бизнес
Брак Дмитрия Маликова оказался на волоске из-за победительницы конкурса красоты
12:11
Происшествия
Откровенные фото с отдыха подозреваемого в педофилии депутата Самсонова появились в Сети
12:08
Армия
Генерал ВС США Хайтен: Китай наращивает потенциал для нанесения превентивного удара
12:08
Политика
Талибы потребовали от США разморозки госрезервов бывшего афганского правительства
12:03
Весь мир
Башар Асад назначил новых глав четырех провинций Сирии
Все новости

Полузащитник сборной Украины Зинченко пообещал французским футболистам шампанское

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 11:44
Спорт
Полузащитник сборной Украины Зинченко пообещал французским футболистам шампанское
Global Look Press  /  Joel Marklund

Зеница, 17 ноября. Футболист украинской сборной Александр Зинченко заявил, что подарит игрокам французской национальной команды шампанское за победу над Финляндией.

Победой гостей закончился минувшей ночью матча квалификации ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина. Итоги игры в эфире телеканала «Футбол» подвел полузащитник Александр Зинченко. Полузащитник сборной Украины поблагодарил французских футболистов, которые в параллельной встрече группы D победили Финляндию, благодаря чему его национальная команда попала в стыковые матчи европейской квалификации ЧМ-2022.

«Сейчас остались только эмоции — все силы мы отдали в этом поединке. Сборная Франции не подвела, спасибо ей за это. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф. Шампанское французам? По случаю передам через знакомых!» — отметил Зинченко.

Сборная Украины с 12 очками заняла второе место в группе D. Команда Александра Петракова не проиграла ни одного матча отборочного турнира к ЧМ-2022.

Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал не разводить сборные Украины и России при жеребьевке стыковых игр европейской квалификации ЧМ-2022. Об этом бывший теннисист написал в Twitter-аккаунте.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Полузащитник сборной Украины Зинченко пообещал французским футболистам шампанское
футбол шампанское зинченко сборная франции
Комментировать