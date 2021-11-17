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Газета «Культура» выбрала три лучших фестивальных фильма
Общество
Газета «Культура» выбрала три лучших фестивальных фильма
Кадр из фильма «Уроки фарси»

Москва, 17 ноября. Журналисты выбрали три фестивальных фильма, на которые зрителям стоит обратить внимание. Это «Уроки фарси», «Я создан для тебя» и «Дунай».

Фильм «Уроки фарси» Вадима Перельмана был представлен на Международном Берлинском кинофестивале. Действие картины происходит во время Второй мировой войны. В центре сюжета офицер СС и узник-еврей, который выдавал себя за перса.

Ленту «Я создан для тебя» срежиссировала Мария Шрадер. Картина рассказывает об исследователе Альме, которая тестирует андроида-партнера, пишет газета «Культура». Премьера состоялась на Немецком кинофестивале, затем лента проколесила по всему фестивальному миру.

Журналисты отметили фильм «Дунай». Это режиссерский дебют сценаристки Любови Мульменко. Фильм рассказывает об отношениях россиянки Нади, приехавшей в отпуск в Белград, и местного жителя. Картину показывали на «Кинотавре».

Накануне стало известно об еще одной награде фильму «Разжимая кулаки». Картина Киры Коваленко получила приз за режиссуру монтажа.

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