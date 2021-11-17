Власти Южной Кореи увидели спасение от глобальной катастрофы в водороде и аммиаке

Сеул, 17 ноября. План постепенного отказа от вредного для планеты топлива во избежание глобальной катастрофы представило Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Власти страны к 2030 году намерены перевести более 50% угольных электростанций на топливо с 20-процентным содержанием аммиака, а газовые компании к 2035 году — на метан с 30-процентной примесью водорода. В дальнейшем долю этих веществ планируется наращивать. С этой целью южнокорейское правительство запустит испытания для разработки новых турбин, пишет газета The Korean Herald.

Внедрение более чистого топлива поможет Корее достичь углеродной нейтральности, полностью компенсировать выбросы парниковых газов и предотвратить глобальную катастрофу, считают чиновники. Министерство также собирается наладить поставки аммиака и построить объекты для его хранилища.

Россия тоже продолжает работать над решением проблем экологии. Например, общественный транспорт Сочи планируют перевести на использование метана. Это считается одной из ключевых задач предстоящего муниципального Года экологии.