Польский сенатор Мруз анонсировал начало строительства стены на границе с Белоруссией

Варшава, 17 ноября. Польша начнет строительство капитального заграждения на границе с Республикой Беларусь 15 декабря. Об этом сообщил польский сенатор Кшиштоф Мруз на телевидении.

По словам политика, сейчас Варшава заканчивает поиск исполнителей, после чего начнется строительство стены.

«Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря», — отметил сенатор.

Министр внутренних дел польского государства Мариуш Каминьский заявлял, что возведение нового заградительного сооружения на границе с Белоруссией будет вестись в три смены 24 часа в сутки.

Как стало известно ранее, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил желание некоторых стран поставить стены на границе с Белоруссией для решения миграционного кризиса.