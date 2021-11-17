Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 12:26
12:24
Происшествия
СК провел обыски у проректора РАНХиГС Федотова по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой
12:19
Происшествия
Несколько человек пострадали в ДТП с участием рейсовой «Газели» на трассе М11 у МКАД
12:15
Весь мир
Алжир и ЮАР призвали к выводу иностранных сил из Ливии
12:15
Политика
Публицист Анпилогов: Опасен ли космический мусор, или Чем рисковала Россия, сбивая спутник
12:12
Шоу-бизнес
Брак Дмитрия Маликова оказался на волоске из-за победительницы конкурса красоты
12:11
Происшествия
Откровенные фото с отдыха подозреваемого в педофилии депутата Самсонова появились в Сети
12:08
Армия
Генерал ВС США Хайтен: Китай наращивает потенциал для нанесения превентивного удара
12:08
Политика
Талибы потребовали от США разморозки госрезервов бывшего афганского правительства
12:03
Весь мир
Башар Асад назначил новых глав четырех провинций Сирии
12:01
Происшествия
Родители искали попавшего в 20-летнее рабство в Казахстане россиянина при помощи гадалок
Все новости

Некоторые семьи с детьми могут рассчитывать на получение ежемесячного пособия
Экономика
Некоторые семьи с детьми могут рассчитывать на получение ежемесячного пособия
pixabay.com  /  icsilviu

Москва, 17 ноября. Семьи, в которых появился третий и последующий ребенок, имеют право на ежемесячное пособие. Однако для этого необходимо соблюсти еще нескольких условий, рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Ведомство отмечает, что получить средства могут семьи, где среднедушевой доход не превышает размер среднедушевого дохода, установленного в регионе. В Приморье этот показатель равен 37 тыс. рублям. При этом ранее правила расчета такого дохода семьи изменились, пишет KONKURENT.RU.

«В августе этого года в порядок предоставления выплаты были внесены важные изменения — изменился период расчета среднедушевого дохода семьи. Теперь в расчет будет браться сумма всех доходов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам перед месяцем подачи заявления. То есть если вы обратились за назначением выплаты в ноябре текущего года, то для вычисления среднедушевого дохода семьи будет взят доход с июля 2020-го по июнь 2021 года. Такой период расчета очень удобен для наших получателей, потому что применяется для иных мер социальной поддержки», — пояснили в министерстве.

Размер указанного ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму (ПМ) на детей, установленной в регионе. В 2021 году он составлял 15 409 рублей. В 2022-м показатель изменится, поскольку будет скорректирован размер ПМ. В следующем году родители до исполнения ребенку трех лет будут получать 15 800 рублей.

Пенсионный фонд ранее напомнил россиянам о возможности получить еще одну президентскую выплату. Эти деньги на карты граждан поступят до 30 ноября.

Тем временем депутат Госдумы Сергей Миронов выступил за введение новые меры поддержки граждан с детьми. За каждого новорожденного следует выдавать по 30 тысяч рублей в виде сертификата, которые можно будет потратить на детские вещи, приводит его мнение «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Некоторые семьи с детьми могут рассчитывать на получение ежемесячного пособия
приморье выплаты семьи пособие семьи с детьми выплаты семьям
Комментировать