Некоторые семьи с детьми могут рассчитывать на получение ежемесячного пособия

Москва, 17 ноября. Семьи, в которых появился третий и последующий ребенок, имеют право на ежемесячное пособие. Однако для этого необходимо соблюсти еще нескольких условий, рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Ведомство отмечает, что получить средства могут семьи, где среднедушевой доход не превышает размер среднедушевого дохода, установленного в регионе. В Приморье этот показатель равен 37 тыс. рублям. При этом ранее правила расчета такого дохода семьи изменились, пишет KONKURENT.RU.

«В августе этого года в порядок предоставления выплаты были внесены важные изменения — изменился период расчета среднедушевого дохода семьи. Теперь в расчет будет браться сумма всех доходов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам перед месяцем подачи заявления. То есть если вы обратились за назначением выплаты в ноябре текущего года, то для вычисления среднедушевого дохода семьи будет взят доход с июля 2020-го по июнь 2021 года. Такой период расчета очень удобен для наших получателей, потому что применяется для иных мер социальной поддержки», — пояснили в министерстве.

Размер указанного ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму (ПМ) на детей, установленной в регионе. В 2021 году он составлял 15 409 рублей. В 2022-м показатель изменится, поскольку будет скорректирован размер ПМ. В следующем году родители до исполнения ребенку трех лет будут получать 15 800 рублей.

Пенсионный фонд ранее напомнил россиянам о возможности получить еще одну президентскую выплату. Эти деньги на карты граждан поступят до 30 ноября.

Тем временем депутат Госдумы Сергей Миронов выступил за введение новые меры поддержки граждан с детьми. За каждого новорожденного следует выдавать по 30 тысяч рублей в виде сертификата, которые можно будет потратить на детские вещи, приводит его мнение «ФедералПресс».