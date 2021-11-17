Старейший ветеран ВОВ из России умер в Праге на 99-м году жизни

Прага, 17 ноября. Россиянин Анатолий Андреев скончался в 98 лет. Причины его смерти не известны.

Посольство РФ в Чешской Республике сообщает, что Анатолий Алексеевич встал на защиту осажденного нацистами Ленинграда, когда был юношей.

«В рядах Красной армии он освобождал от коричневой чумы страны Европы», – отмечено в сообщении ведомства.

Война для Андреева закончилась в Чехословакии, куда он вернулся спустя много лет. Ветеран активно работал с молодежью и делился с ними военным событиями, свидетелем которых стал сам.

Пресс-секретарь посольства РФ в республике Николай Брякин отмечает значительный вклад ветерана в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с фашизмом.