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Американские военные случайно зарыли танк М1А2 Abrams в грязь на учениях
Армия
Американские военные случайно зарыли танк М1А2 Abrams в грязь на учениях
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 17 ноября. Американские военные случайно наполовину зарыли в грязь танк М1А2 Abrams. Соответствующее видео показали в соцсетях. Эксперты полагают, что боевая машина пострадала из-за неопытного экипажа.

В США зафиксирован новый инцидент с участием танка М1А2 Abrams. В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как танк застрял в грязи, «уткнувшись» дулом 120-мм пушки в землю. Шуточная подпись к ролику гласит: «Когда ты подпустил к управлению танком новичка». Передняя часть танка тоже глубоко ушла в грязь.

Эксперты подмечают, что загнать боевую машину в такую грязную западню мог неопытный экипаж, это вполне могло произойти на учениях с маневрированием на пересеченной местности. Если учесть тот факт, что танк весит 63 тонны, то операция по его извлечению из грязи будет хлопотной.

Однако в самом инциденте нет ничего экстраординарного, похожий случай произошел в Израиле два года назад, когда один из танков ЦАХАЛ — Merkava Mark IV — перевернули при попытке транспортировки.

Ранее американские подводники допустили столкновение подлодки USS Connecticut с неизвестным объектом в водах Южно-Китайском море, что заставило экспертов Forbes начать задаваться вопросами о состоянии ВМС США.

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