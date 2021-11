Американские военные случайно зарыли танк М1А2 Abrams в грязь на учениях

Вашингтон, 17 ноября. Американские военные случайно наполовину зарыли в грязь танк М1А2 Abrams. Соответствующее видео показали в соцсетях. Эксперты полагают, что боевая машина пострадала из-за неопытного экипажа.

В США зафиксирован новый инцидент с участием танка М1А2 Abrams. В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как танк застрял в грязи, «уткнувшись» дулом 120-мм пушки в землю. Шуточная подпись к ролику гласит: «Когда ты подпустил к управлению танком новичка». Передняя часть танка тоже глубоко ушла в грязь.

Эксперты подмечают, что загнать боевую машину в такую грязную западню мог неопытный экипаж, это вполне могло произойти на учениях с маневрированием на пересеченной местности. Если учесть тот факт, что танк весит 63 тонны, то операция по его извлечению из грязи будет хлопотной.

So I saw this and had to share this Tank Lawn Dart action. CHALLENGE for my fellow Tankers, Tankies and Tank Lovers, Caption this: pic.twitter.com/fCsoxTcNTU