Страшный пожар в Воронежской области унес жизни пяти детей и их матери

Утром 17 ноября сотрудникам МЧС Воронежской области поступило сообщение о пожаре. Горел частный дом в селе Костово Ольховатского района. Огонь охватил здание, обрушилась кровля.

33-летняя жительница села и ее дети, находившиеся в здании, погибли. Старшему сыну недавно исполнилось 13 лет.

Следственный комитет назначит комплекс необходимых судебных экспертиз, чтобы установить причину смерти погибших и выяснить обстоятельства возникновения пожара.

«Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), по факту гибели шестерых лиц, в том числе пятерых детей, в результате пожара в селе Костово Ольховатского района», — говорится в сообщении управления СК РФ по региону.

Также планируется оценить условия проживания и воспитания детей и действия должностных лиц. По данным прокуратуры Воронежской области, погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, однако впоследствии была снята с него.