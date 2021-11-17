Канал Муз-ТВ оштрафовали на 1 миллион рублей по делу о пропаганде нетрадиционных отношений

Москва, 17 ноября. Басманный районный суд Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, совершенном Муз-ТВ. Телеканал признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа, сообщил источник ФАН.

ООО «МУЗ ТВ Операционная компания» вменяли нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Суд рассмотрел дело 17 ноября и назначил ответчику штраф в размере 1 миллион рублей. Муз-ТВ также грозила приостановка работы на 90 суток, но такая мера в решении суда не значится.

О начале разбирательства с каналом стало известно в конце октября. Предполагается, что поводом для обращения в суд послужил июньский эфир с премии Муз-ТВ, на которой присутствовал тиктокер Даня Милохин. Он был одет в наряд, сшитый из мужского костюма и женского платья. Вероятно, нарушения увидели и в поведении других звезд, участвовавших в церемонии.