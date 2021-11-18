Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 02:07
02:04
Армия
«Известия»: космические испытания ЗРК С-550 показали высокую степень готовности комплекса
02:00
Экономика
«Зима близко»: экономист Мильчакова прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе
01:59
Общество
Режиссер Дени Вильнев: во второй части «Дюны» появится антагонист Фейд-Раута
01:43
Общество
Порывы ветра до 40 метров в секунду ожидаются на севере Чукотки в четверг
01:39
Общество
Роспотребнадзор: только прививка или подтвержденный COVID-19 дают человеку иммунный статус
01:37
Экономика
Президент Молдавии Санду указала на прозрачность нового контракта с «Газпромом»
01:30
Общество
Роспотребнадзор создает тест для быстрой диагностики госпитальной инфекции
01:29
Технологии
Рогозин заявил об отсутствии угрозы безопасности экипажа МКС
01:23
Общество
Синоптики предупредили жителей Приморья о снеге с дождем 18 ноября
01:22
Экономика
BCG нашла способ втрое повысить поглощающую способность лесов в России
Все новости

«Зима близко»: экономист Мильчакова прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе

Экономика
«Зима близко»: экономист Мильчакова прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе
Федеральное агентство новостей  / 

Если «Газпром» не бронирует дополнительные мощности, значит, экстремально высокого спроса на газ в Европе нет, а рост цен на голубое топливо на бирже, скорее, спекулятивный. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Резкий скачок

Цена на газ в Европе выросла почти на 18%. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

«Зима близко»: экономист Мильчакова прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе
Федеральное агентство новостей /

Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на торгах 16 ноября достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8% выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

«Зима близко»

Как отметила Наталья Мильчакова, рост цен на газ связан с двумя причинами. Во-первых — сертификация «Северного потока — 2» временно приостановлена, пока оператор газопровода, компания Nord Stream 2, не осуществит реорганизацию (не создаст зарегистрированную в Германии «дочку», которой будут переданы функции оператора газопровода). Во-вторых — «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу на декабрь 2021 года.

«Эти причины во многом спекулятивные. Германия очень активно забирает газ из ПХГ, однако нельзя сказать, что в Германии не хватает газа. «Газпром» выполняет свои обязательства перед потребителями, в том числе перед Германией, очень аккуратно. Если бы действительно был серьезный дефицит, то клиенты «Газпрома» уже требовали бы как можно скорее увеличить поставки. Но если «Газпром» не бронирует дополнительные мощности, значит, экстремально высокого спроса на газ в Европе нет, а рост цен на газ на бирже, скорее, спекулятивный», — пояснила Наталья Мильчакова.

«Зима близко»: экономист Мильчакова прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе
gazprom.ru / ПАО «Газпром»

По ее мнению, «Газпром», конечно, повышает цены для своих потребителей, но эти цены или формула определения цены прописаны в долгосрочных контрактах. Есть еще одна фундаментальная причина — зима близко, а в это время года, особенно если в Европе холодно, цены на газ, как правило, повышаются.

«Ни «Газпром», ни Россия не выигрывают от спекулятивного роста биржевых цен на газ в Европе. «Газпрому», скорее, выгоден рост цен на нефть, так как к ним привязаны его контрактные цены на газ, причем контрактные цены реагируют на изменение цен на нефть спустя один-два месяца. В течение ближайшего месяца, по нашей оценке, биржевые цены на газ в Европе могут колебаться в рамках 700-1200 долларов за тысячу кубометров», — заключила Наталья Мильчакова.

Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. На это указывают данные платформ RBP и GSA Platform.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Зима близко»: экономист Мильчакова прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе
россия газ газпром
Комментировать