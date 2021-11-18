«Зима близко»: экономист Мильчакова прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе

Если «Газпром» не бронирует дополнительные мощности, значит, экстремально высокого спроса на газ в Европе нет, а рост цен на голубое топливо на бирже, скорее, спекулятивный. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Резкий скачок

Цена на газ в Европе выросла почти на 18%. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Федеральное агентство новостей /

Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на торгах 16 ноября достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8% выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

«Зима близко»

Как отметила Наталья Мильчакова, рост цен на газ связан с двумя причинами. Во-первых — сертификация «Северного потока — 2» временно приостановлена, пока оператор газопровода, компания Nord Stream 2, не осуществит реорганизацию (не создаст зарегистрированную в Германии «дочку», которой будут переданы функции оператора газопровода). Во-вторых — «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу на декабрь 2021 года.

«Эти причины во многом спекулятивные. Германия очень активно забирает газ из ПХГ, однако нельзя сказать, что в Германии не хватает газа. «Газпром» выполняет свои обязательства перед потребителями, в том числе перед Германией, очень аккуратно. Если бы действительно был серьезный дефицит, то клиенты «Газпрома» уже требовали бы как можно скорее увеличить поставки. Но если «Газпром» не бронирует дополнительные мощности, значит, экстремально высокого спроса на газ в Европе нет, а рост цен на газ на бирже, скорее, спекулятивный», — пояснила Наталья Мильчакова.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

По ее мнению, «Газпром», конечно, повышает цены для своих потребителей, но эти цены или формула определения цены прописаны в долгосрочных контрактах. Есть еще одна фундаментальная причина — зима близко, а в это время года, особенно если в Европе холодно, цены на газ, как правило, повышаются.

«Ни «Газпром», ни Россия не выигрывают от спекулятивного роста биржевых цен на газ в Европе. «Газпрому», скорее, выгоден рост цен на нефть, так как к ним привязаны его контрактные цены на газ, причем контрактные цены реагируют на изменение цен на нефть спустя один-два месяца. В течение ближайшего месяца, по нашей оценке, биржевые цены на газ в Европе могут колебаться в рамках 700-1200 долларов за тысячу кубометров», — заключила Наталья Мильчакова.

Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. На это указывают данные платформ RBP и GSA Platform.