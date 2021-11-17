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Проблемы с маркировкой вынудили производителей остановить поставки обуви в Белоруссию
Экономика
Проблемы с маркировкой вынудили производителей остановить поставки обуви в Белоруссию
 /  pixabay.com

Москва, 17 ноября. Компании обратились к белорусскому министерству по налогам и сборам. Ведомство рассмотрит возможные решения ситуации с массовым нарушением белорусского КоАПа, сообщают «Ведомости».

Российские филиалы Nike, Lamoda, «Спортмастера» и «Детского мира» официально уведомили правительство страны о приостановке поставок. Они пожаловались на возникшие с 1 ноября проблемы с маркировкой.

Представители производителей отметили, что локальная система мониторинга стала выдавать ошибки при считывании нанесенных на обувь кодов российского образца. Такие сбои препятствуют введению товаров в оборот и могут грозить штрафом.

Россия и Белоруссия ранее согласовали действия по реализации союзных программ. Это подтвердил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, главными направления сотрудничества станут военная и миграционная сферы.

С началом пандемии объемы российской розницы в сегменте непродовольственных товаров упали на 36,7%. Один из крупнейших интернет-ретейлеров Lamoda, как и многие конкуренты, был вынужден доставлять не только одежду и аксессуары, но и продукты, рассказывает INFOX.

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