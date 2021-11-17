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«ФАН повсюду»: как губернаторские выборы изменили баланс политических сил в США

Весь мир
«ФАН повсюду»: как губернаторские выборы изменили баланс политических сил в США
Global Look Press / flickr.com  /  MediaPunch/face to face / Glenn Youngkin CC BY-SA 2.0

В США 3 ноября прошли выборы губернаторов Нью-Джерси и Вирджинии. Несмотря на то, что ранее данные штаты считались исключительно вотчиной демократов, республиканцам удалось показать там просто ошеломляющие результаты. Сложившаяся ситуация считается показателем общественных настроений год спустя после президентских выборов.

Подробности противостояния Демократической и Республиканской партий в Вирджинии и Нью-Джерси обсуждаем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Особенности прошедшего голосования в Вирджинии — штата, где традиционно побеждали демократы.

Какую кампанию проводил победивший в Вирджинии республиканец Гленн Янкин и почему он дистанцировался от Дональда Трампа?

За какого кандидата в Вирджинии голосовали афро- и латиноамериканцы? 

Каких изменений стоит ожидать с приходом нового губернатора в Вирджинии?

В чем феномен Нью-Джерси?

Какие реформы в Нью-Джерси предлагал кандидат-республиканец Джек Чаттарелли и почему его считают экстремистом?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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