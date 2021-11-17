Отказавшаяся продолжать актерскую династию дочь Олега Табакова хочет стать дизайнером

Москва, 17 ноября. Дочь актеров Олега Табакова и Марины Зудиной Мария не собирается продолжать звездную династию. Девушка планирует связать свою жизнь с другим видом искусства.

Старший брат Марии Павел Табаков уже покоряет театральный и кино-олимпы. Молодой человек очень востребован в профессии, на его счету несколько кинопроектов. Мария в свою очередь не готова брать пример с брата и отправиться в театральный вуз.

Дочь Табакова, которой всего 15 лет, отказалась продолжить актерскую династию. Подросток боится не оправдать ожидания, ведь ее родители — талантливые артисты.

«Конечно, я бы хотела себя попробовать в роли актрисы, и если кто-то предложит, соглашусь без раздумий. Но учиться этому… У меня есть страх не оправдать ожидания», — призналась Мария Табакова в беседе с kp.ru.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Девушка ставит перед собой задачу закончить школу. Пока она думает над двумя направлениями. Дочь Табакова хочет пойти изучать дизайн или менеджмент в fashion-индустрии, пишет Teleprogramma.pro.

Мария Табакова на днях вышла в свет вместе с братом. Они посетили Бал дебютанток Tatler, который проходил в Москве. Девушка для светского мероприятия выбрала красное платье в пол и поразила гостей вечера.