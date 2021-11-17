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Секретарь Совбеза РФ Патрушев допустил новый виток гражданской войны и голод в Афганистане
Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев допустил новый виток гражданской войны и голод в Афганистане
scrf.gov.ru  /  Пресс-служба Совбеза РФ

Москва, 17 ноября. Развитие событий в Афганистане может пойти по наиболее катастрофическому сценарию, если международное сообщество не окажет Кабулу поддержку. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам политика, если народ азиатской страны не получит должную поддержку, то в любой момент государство может вернуться в состояние экономической катастрофы, голода и, как следствие, новой гражданской войны. Чтобы этого не допустить, международное сообщество должно скоординировать свои действия с официальным Кабулом и не допустить эскалации кризиса.

«Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу – оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод», — цитирует Патрушева пресс-служба СБ РФ.

Россия — одна из стран мира, выразивших готовность помогать народу Афганистана после вывода американских войск из страны. Гуманитарную помощь Москвы Кабулу анонсировал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

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