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Тимоти Шаламе приходилось делать 50 дублей одной сцены в новом фильме Андерсона
Шоу-бизнес
Тимоти Шаламе приходилось делать 50 дублей одной сцены в новом фильме Андерсона
Pr Scr youtube.com  /  SearchlightPictures

Вашингтон, 17 ноября. Популярный актер Тимоти Шаламе рассказал о работе с именитым режиссером Уэсом Андерсоном на съемках фильма «Французский вестник». Он вспомнил о многократных повторениях сцен перед камерой.

Тимоти Шаламе был в восторге, когда получил приглашение сняться в новой картине Андерсона. Молодой человек готов был сыграть любую роль, только бы поработать с гением.

«Молодой актер рад любой работе, а тут тебе предлагают сняться у режиссера, у которого снимаются все лучшие артисты современности! Он создает ансамбль, быть частью которого — просто мечта!» — поделился 25-летний актер в разговоре с kp.ru.

По его словам, артистам, работавшим над «Французски вестником», приходилось быть невероятно точными, пишет RT. Шаламе указал, что были сцены, которые ему приходилось делать одно и то же по 40-50 дублей. При этом были эпизоды, когда артист чувствовать себя абсолютно свободным.

В этом году у Тимоти Шаламе состоялись две громкие премьеры. В прокат вышли фильмы «Дюна» Дени Вильнева и «Французский вестник» Уэса Андерсона. Актер занят еще в нескольких проектах, которые в ближайшие годы выйдут в кино. Речь идет, в частности, о фильме «Вилли Вонка».

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андерсон шаламе французский вестник
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