Фанат комиксов из Казахстана сконструировал копию автомобиля Бэтмена

Три года назад Евгений Бондаренко решил как-то отвлечься от повседневной рутины и завести себе хобби. Тогда-то ему и пришла в голову идея сконструировать авто, тем более, что опыт работы с машинами у молодого механика присутствовал. Перебирая варианты болидов и внедорожников, он остановился на футуристическом «железном коне» Бэтмена.

«Детали используются разные: как от обычных автомобилей, так и от грузовых автомобилей, что-то изготавливается с нуля. Допустим, элементы кузова. В основном они изготовлены из стекловолокна. Все вырезалось на станке из пеноплекса, потом делались матрицы, а в эти матрицы уже выливались детали, изготавливались. Все это делалось вручную», — делится нюансами создания «бэтмобиля» Евгений.

Черного красавца пришлось собирать буквально по кусочкам. В ход шли детали от грузовиков и легковушек. Многие недостающие элементы пришлось заказывать через Интернет из других городов. Колеса приехали из Москвы, а передние диски — из Владивостока. Внутри автомобиль оснащен тремя мониторами для слежки за ситуацией вокруг транспортного средства. В салон Бэтмэн мог бы посадить с собой Робина или Женщину-кошку, так как авто получилось двухместное.

«Сзади у нас сделана подвеска: присутствуют амортизаторы от «КамАЗа» и пружина от Mercedes. Так получилось. Все это скомпоновалось. Она рабочая, держит, все отрабатывает как положено. Дорабатывалось это все у токарей. Спереди у нас стоит пневмоподвеска, а сзади — обычная. Перед получился у нас тяжелый, его надо поддерживать воздушными подушками. Также сзади установлены мотор, радиатор. Все стоит как бы неправильно, задом наперед. Но в фильме тоже так было, поэтому так и делаем», — рассказывает изобретатель.

Сейчас Евгений использует изобретение для прогулок по городу и в качестве источника контента для своих аккаунтов в соцсетях. Также молодой человек поделился, что желающие могут приобрести у него бэтмобиль за, примерно, миллион рублей. Собирается ли казахский супер-герой спасать родной от нечисти пока остается загадкой.