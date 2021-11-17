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Минобороны Азербайджана сообщило о погибших в результате боев на границе с Арменией
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о погибших в результате боев на границе с Арменией
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Баку, 17 ноября. Ситуация на границе с Арменией стабильная, в результате боев погибли семь азербайджанских военнослужащих и еще десять получили ранения. Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Известно, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после ранения десяти и гибели семерых азербайджанских военнослужащих.

«Органы прокуратуры Азербайджанской Республики ведут необходимую документацию и собирают доказательства для обеспечения того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Армении, совершившие различные преступления, были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом», — отмечается в заявлении.

Ранее пресс-служба минобороны Армении сообщила, что Ереван и Баку соблюдают договоренность о режиме прекращения огня.

В армянском оборонном ведомстве также рассказали, что в результате боев на границе с Азербайджаном Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, один солдат погиб и еще 13 попали в плен, передает RT.

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