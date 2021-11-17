Джорд Клуни встал на сторону Болдуина после смертельной трагедии на съемках «Ржавчины»

Вашингтон, 17 ноября. Голливудский актер Джордж Клуни резко высказался о трагичном инциденте на съемках «Ржавчины». При этом он поддержал актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Клуни вспомнил свой опыт работы с оружием на съемочной площадке. По его словам, после получения пистолета он осматривает его и показывает человеку, на которого будет наставлять оружие. И так он делает каждый дубль.

Актер убежден, что не нужно полагаться только на специалистов. Следует и самому внимательно работать с реквизитом. Клуни очень скрупулезно подходит к проверке оружия. Например, шесть раз стреляет в землю из шестизарядного ружья, перед тем как использовать его в кадре.

«Надеюсь, что Алек так и сделал. Но проблема в том, что холостые патроны выглядят как настоящие и их бывает сложно различить», — заявил 60-летний артист в подкасте WTF.

Смертельная трагедия произошла в конце октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Женщина скончалась, так как в оружии оказался боевой патрон. Съемки были приостановлены.