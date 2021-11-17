Россия обжалует передачу скифского золота Украине

Симферопль, 17 ноября. Сторона России решила обжаловать передачу скифского золота Украине. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине будет обжаловано до февраля 2022 года, отметила Умрихина в комментарии РИА Новости. Ранее она заявила, что данные артефакты никогда не принадлежали Украине и никакого отношения к ней не имеют.

«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд», — заявила Умрихина.

Основная часть коллекции скифского золота сформировалась до того, как украинское государство появилось, подчеркнул директор Центрального музея Тавриды. Он добавил, что Амстердам нарушил все возможные принципы обращения с музейными экспонатами.