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Россия обжалует передачу скифского золота Украине
Общество
Россия обжалует передачу скифского золота Украине
flickr.com  /  Peter Kudlacz / CC BY 2.0

Симферопль, 17 ноября. Сторона России решила обжаловать передачу скифского золота Украине. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине будет обжаловано до февраля 2022 года, отметила Умрихина в комментарии РИА Новости. Ранее она заявила, что данные артефакты никогда не принадлежали Украине и никакого отношения к ней не имеют.

«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд», — заявила Умрихина.

Основная часть коллекции скифского золота сформировалась до того, как украинское государство появилось, подчеркнул директор Центрального музея Тавриды. Он добавил, что Амстердам нарушил все возможные принципы обращения с музейными экспонатами.

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