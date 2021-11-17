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Полковник ВСУ Жданов: ситуация на польско-белорусской границе вынудит ЕС признать Крым
Политика
Полковник ВСУ Жданов: ситуация на польско-белорусской границе вынудит ЕС признать Крым
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 ноября. Обстановка на границе Польши и Белоруссии может привести к оглушительной победе президента России Владимира Путина на мировой арене и признанию Европой Крыма. Об этом заявил полковник ВСУ в запасе Олег Жданов.

Сценарий, по которому развиваются события на границе Польши и Белоруссии, катастрофически выгоден для Москвы, пишет Жданов в колонке для издания «Главред». Украинского полковника буквально довели до истерики «трюки России» в белорусских лесах — военный предрек пять триумфальных для РФ событий, которые могут зависеть от ситуации на польской границе:

  1. Европа сертифицирует и запустит «Северный поток — 2».
  2. Европа признает Крым.
  3. Европейские чиновники будут вынуждены надавить на НАТО и принудить таким образом Украину выполнять Минские соглашения.
  4. Европа снимет санкции.
  5. В случае, если на польско-белорусской границе будет открыт огонь по беженцам, Европа окончательно утратит авторитет в глазах Москвы.

Полковник ВСУ Жданов: ситуация на польско-белорусской границе вынудит ЕС признать Крым
gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Всего два фактора якобы удерживают Кремль от того, чтобы праздновать победу прямо сейчас, предупреждает Жданов. Во-первых, кабмин Германии еще не сформирован, а значит, отношения Москвы и Берлина пока непредсказуемы. Во-вторых, очень многое зависит от действий польских силовиков на белорусской границе. Если они сорвутся на открытое насилие в отношении беженцев, геополитической катастрофы для Киева и Европы в противостоянии с Россией не миновать.

«Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции и, окрыленная победой, повернет вожжи против Украины», — сделал пугающий прогноз украинский военный.

Отдельную неприятность для европейских чиновников доставляет поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Брюсселя и Варшавы, официальный Минск не намерен сдаваться и готов отвечать своими контрмерами на все необоснованные и противоправные выпады со стороны коллективного Запада.

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