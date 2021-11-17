Спецпосланник ООН в Ливии заявил о поддержке международным сообществом выборов в стране

Триполи, 17 ноября. Председатель Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC) Ливии Имад ас-Саих встретился со спецпосланником Организации Объединенных Наций Яном Кубишем. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Темой переговоров, состоявшихся накануне, стали дополнительные способы поддержки международным сообществом парламентских и президентских выборов. Плебисцит в североафриканской стране запланирован на 24 декабря.

Стороны обсудили события в избирательном процессе и начало выдвижения претендентов на пост главы государства и на кресла в Палате представителей. Также затронуты устремления мировых и региональных держав к стабильности в Ливии.

Кубиш подтвердил поддержку международным сообществом, осуществляемую через ООН, предстоящего плебисцита. Он поздравил ВИК с запуском регистрации кандидатов, отметив, что этот шаг является фактическим стартом избирательного процесса. Дипломат заявил о готовности организации поддержать ливийцев в достижении их чаяний на демократическое государство.

Ранее глава оперативного отдела избиркома объявил, что ведомство примет документы о выдвижении кандидатур на президентские и парламентские выборы от любого гражданина страны при соблюдении всех условий, установленных законом.

На прошлой неделе участники Парижской конференции по Ливии потребовали своевременного проведения всеобщего голосования. Они пригрозили санкциями тем, кто препятствует подготовке к плебисциту.