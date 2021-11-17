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Сбербанк предоставит кредит для строительства АЭС «Аккую» в Турции
Экономика
Сбербанк предоставит кредит для строительства АЭС «Аккую» в Турции
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 17 ноября. Российская кредитная организация даст средства структуре Росатома в размере 800 миллионов долларов. Они пойдут на возведение АЭС «Аккую» в Турции, сообщает агентство «Прайм».

«Сбер» сохранит статус крупнейшего кредитора проекта Росатома. Деньги предоставляются на семь лет. Согласно плану, на них будет построено четыре энергоблока турецкой атомной станции. Когда они будут введены в эксплуатацию, их суммарная мощность позволит вырабатывать 35 миллиардов кВт.ч в год.

«Для этого банк открыл клиенту две кредитные линии на сумму 500 и 300 миллионов долларов США сроком на 7 лет. Средства будут направлены на строительство четырех блоков станции», — говорится в тексте сообщения.

Росатом ранее получил лицензию для возведения всех четырех энергоблоков. Представители компании сообщали, что запуск АЭС в работу планируется в следующем году.

Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев отмечал, что ядерная энергетика должна стать одной из ключевых технологий, за счет которых получится выполнить поставленные Парижским соглашением цели по снижению темпов глобального потепления. Выдержки из его выступления на климатической конференции в Глазго приводит «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Сбербанк предоставит кредит для строительства АЭС «Аккую» в Турции
турция сбербанк аэс кредит аккую энергетика сбер Россия и Турция
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