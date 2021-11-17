Пресс-секретарь польского правительства Мюллер сообщил о кибератаках из Белоруссии

Варшава, 17 ноября. Масштабный взлом цифровых почтовых ящиков польского правительства был совершен из Белоруссии в июне этого года, сообщил пресс-секретарь кабинета министров республики Петр Мюллер.

По его словам, международные аналитики предоставили большой рапорт о кибернетической атаке, которая, в частности, коснулась электронного почтового ящика главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика.

«Это был первый этап попытки дестабилизации», — сказал Петр Мюллер.

Пресс-секретарь правительства добавил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии является следующим шагом по дестабилизации ситуации в республике.

Как стало известно ранее, польские прокуроры возбудили дело после столкновения мигрантов и полиции на границе.