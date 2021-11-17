Фигуристка Анна Щербакова поделилась своим главным страхом

Москва, 17 ноября. Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась информацией о своем главном страхе. Как выяснилось, то, чего она боится, совсем не связано со спортом.

Щербакова стала участницей рубрики Первого канала «90 секунд челлендж» с тренером Максимом Траньковым. Ей нужно было ответить на максимальное число вопросов за 90 секунд. Например, Траньков спросил юную спортсменку о ее главном страхе.

«Насекомые и водные всякие живности», — призналась в ответ фигуристка.

Кроме того, в рамках челленджа Щербакова рассказала, что гордится медалью чемпионата мира и любит завтракать сырниками. Отвечая на вопрос о своей иконе стиля, она назвала имя тренера Этери Тутберидзе, передает «Газета.Ru».

Ранее американский журналист Дэвид Лис нелестно отозвался о Щербаковой. По его словам, во время выполнения короткой программы на Гран-при в Италии 17-летняя спортсменка была похожа на «уставшую старуху».