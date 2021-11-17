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Выбрано самое смешное фото животного 2021 года

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 10:50
Общество
Выбрано самое смешное фото животного 2021 года
pixabay.com

Пекин, 17 ноября. Фото под названием «Ой» (Ouch!) с сидящим на проводе самце обезьяны стало самым забавным фото дикой природы на конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards-2021.

Фотография была сделана Кеном Дженсеном в Китае во время его семейного отдыха в 2016 году. По словам автора снимка, самец обезьяны за секунды до этого вел себя агрессивно, но удачный кадр сделал фото шедевром.

«Внимание, которое моя работа получила за последние несколько месяцев, было невероятным. Это такое прекрасное чувство —знать, что твой снимок заставляет людей улыбаться по всему миру и помогает поддерживать мероприятия по сохранению и защите природы», — рассказал фотограф Кен Дженсен.

Выбрано самое смешное фото животного 2021 года
Prt Scr comedywildlifephoto.com / The Comedy Wildlife Photography Awards

В сентябре обезьяны стали именинниками на посвященном им празднике. По всему миру отмечался день горилл. Гориллы являются одними из самых знаменитых обезьян, именно они вдохновили писателей и режиссеров на создание образа Кинг-конга и воспитали Тарзана.

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обезьяны дикая природа смешные фото
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