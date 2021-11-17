Депутат ЗакСа Цивилев объяснил, почему нельзя выдавать QR-коды на основе анализа антител

В Петербурге с 15 ноября введены новые антикоронавирусные ограничения. Без QR-кода не получится посетить бассейны, фитнес-клубы, развлекательные заведения, а также церемонию торжественной регистрации брака в качестве гостя. А с 1 декабря QR-код нужен будет при посещении общепита и некоторых магазинов. Получить заветный код могут: граждане, вакцинированные отечественными вакцинами; люди, официально переболевшие COVID-19 в период за последние шесть месяцев и обладатели отрицательного ПЦР-теста, получившие его за последние 72 часа. Россиянам же, перенесшим коронавирус дома, несмотря на наличие антител, придется вакцинироваться. Почему власти не хотят выдавать QR-коды на основе анализа антител, в беседе с ФАН объяснил депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

По словам депутата, избиратели его не раз упрекали в том, что он якобы не отстаивает их интересы и право на добровольность в вопросе вакцинации. Однако, как признался Цивилев, все эти упреки теряют смысл, когда речь заходит о человеческих жизнях.

«С QR-кодами вроде все понятно. Или мы на первой волне останавливаем все предприятия, заводы и сидим по домам, либо мы вакцинируемся. Другого варианта нет. Что делать людям, которые переболели коронавирусом дома и не имеют QR-кода? Это правильный вопрос. По сути, должен быть медотвод по количеству антител. Например, наша семья сейчас готовится к прививке, мы сдали анализы на антитела. У одного из членов семьи их уровень равен 136, при этом прививка дает — 150. Получается, у человека максимально большой уровень антител, а ему все равно надо прививаться, чтобы получить QR-код», — сказал депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С помощью прививки искусственно провоцируется выработка антител к коронавирусной инфекции, и на этой основе выдается человеку QR-код. Раз считается, что антитела защищают человека и снижают риск тяжелого течения заболевания, было бы логичным выдавать QR-код не только после вакцинации или перенесенной болезни, но и на основе результатов анализов антител. Однако эти показатели почему-то не учитываются. Как объяснил Цивилев, есть опасения, что в погоне за QR-кодами результаты анализов начнут покупать или подделывать.

«Здесь тонкий момент. С одной стороны, есть логика, которая подсказывает, что надо выдавать QR-коды на основе анализов на антитела. С другой — мы знаем, что сейчас умудряются подделывать сами QR-коды и покупать справки о перенесенном заболевании, поэтому я уверен, что результаты анализов на антитела ждет та же участь. Получается, мы не можем гарантировать, что эта мера не станет очередной лазейкой», — уверен он.

Как рассказал Цивилев, на его запросы, касающиеся как раз выдачи QR-кодов на основе анализа антител, из Минздрава пришел четкий ответ, суть которого — анализы не в счет, все равно надо делать прививку. Причины такого решения в ответе указаны не были. По мнению депутата, граждане настолько научились обходить все строгости государства, что оно не может довериться всей системе в вопросе выработке коллективного иммунитета.

К слову, в Минцифры обсудили возможное дополнение сертификата о вакцинации фотографией гражданина. Это избавит проверяющих от обязанности сравнивать информацию в сертификатах с паспортными данными, что значительно сэкономит время проверки.