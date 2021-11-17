Французская компания Total готова инвестировать в нефтегазовый сектор Ливии

Триполи, 17 ноября. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун принял делегацию французской компании Total Energy. Они обсудили инвестиционные возможности на территории североафриканского государства.

Парижские гости заинтересованы в добыче природных ресурсов и разработке альтернативной энергетики. Стороны также обговорили участие корпорации в Форуме по энергетике и экономике на следующей неделе.

«Французская делегация обсудила с министром пути поддержки нефтегазового сектора Ливии, особенно инвестиционные возможности в области энергетики, цифровых технологий и безопасности», — говорится в сообщении.

Мухаммад Аун поприветствовал стремление представителей Total Energy инвестировать в нефтегазовый сектор страны. По его словам, министерство готово работать с зарубежными представителями в целях укрепления экономики.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба в октябре объявил о планах французской компании профинансировать ряд внутренних проектов североафриканского государства. Общая стоимость сделки оценивается в 14 миллиардов евро.

Также представители Национальной нефтяной корпорации (ННК) и Total обсудили потребности компаний «Аль-Ваха» и «Мабрук» по увеличению темпов производства в соответствии с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными перспективами. Они также рассмотрели вопрос о внедрении солнечной энергии в систему нефтедобывающих предприятий.

Ливия стала самым крупным производителем нефти в Африке. Соответствующий доклад опубликовали аналитики ОПЕК.