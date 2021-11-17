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Влажные климатические условия повышают уровень самоубийств на планете
Общество
Влажные климатические условия повышают уровень самоубийств на планете
pixabay.com

Брайтон, 17 ноября. Изменение климатических условий, а именно повышение влажности, могло привести к увеличению числа самоубийц на планете. Специалисты Сассекского университета в Великобритании провели исследование на данную тему.

Согласно данным ученых, высокая влажность воздуха оказывает сильное влияние на женщин и молодых людей. Такое климатическое явление мешает организму регулировать температуру тела. Если человек в этот момент проходит курс терапии антидепрессантами, то они могут ухудшить состояние человека при высокой влажности.

«Если говорить о психическом здоровье, то существует довольно много связей (с периодами высокой влажности). Возникает беспокойство, трудно заснуть, становится невыносимо. Лишение сна — еще одна огромная проблема», — указал один из авторов исследовательской работы.

Испанские ученые из Барселонского института выяснили, что COVID-19 реагирует на изменение влажности в воздухе. Это может повлиять на интенсивность вируса в осенний период.

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