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Политолог Валяев: «Зеленский готовит выход Украины из Минских соглашений»

Украина
Политолог Валяев: «Зеленский готовит выход Украины из Минских соглашений»
Федеральное агентство новостей  / 

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника и готов использовать тему Донбасса исключительно в своих интересах. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Военный сценарий

Франции и Германии нужно готовиться к возможному «военному сценарию» на Украине. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что Париж и Берлин должны понимать, что Москва якобы эскалирует ситуацию в разных сферах.

«Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет», — сказал глава МИД Украины.

Выход из Минских соглашений

Как отметил Евгений Валяев, президент Украины Владимир Зеленский продолжит использовать тему возможного военного обострения с Россией для поддержания рейтинга. За последний месяц вышло два крупных социологических исследования, в которых зафиксировано падение рейтинга президента и усиление позиций Петра Порошенко.

«Важно в этих цифрах и усиление недовольства политикой действующего украинского президента: число тех, кто не одобряет Зеленского, превысило число тех, кто одобряет. Зеленскому нельзя допустить усиления подобных тенденций, иначе он может закончить свой первый срок так, как закончил его предшественник — с крайне низким рейтингом и высочайшим уровнем неодобрения», — выразил мнение Евгений Валяев.

Политолог Валяев: Зеленский готовит выход Украины из Минских соглашений

Собеседник ФАН считает, проблема лидера страны заключается в том, что «лекарство» от падающего рейтинга он находит такое же, какое использовал Петр Порошенко — в усилении милитаристской риторики. Экс-глава государства хоть и подписал Минские соглашения, но в дальнейшем был последовательным представителем «партии войны». Зеленский в начале своего президентского срока казался более сдержанным по теме Крыма и Донбасса, но потом начали появляться максимально радикальные заявления по отношению к России.

«Владимир Зеленский не остановил дискриминационную языковую реформу, против которой выступила не только Россия, но и, например, Венгрия. Также Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Украине пересмотреть свою языковую политику, чтобы избежать межэтнической напряженности. Украинский президент поддерживает в актуальном состоянии тему Крыма, для чего инициировал «Крымскую платформу», которая прошла не совсем так, как планировалась. Она, скорее, показала, что эта тема для мирового сообщества является периферийной», — дополнил Евгений Валяев.

Он считает, что Зеленский готовит выход Украины из Минских соглашений, который автоматически произойдет после принятия закона «Об основах государственной политики переходного периода». Все эти шаги показывают, что президент продолжает политику своего предшественника и готов использовать темы Крыма и Донбасса исключительно в своих интересах.

«Использование украинской стороной турецкого беспилотника Bayraktar в очередной раз продемонстрировало, что она готова к провокациям, чтобы использовать тему военного обострения с Россией. Применение беспилотника раскритиковали даже в Берлине. После соглашения между США и Германией именно Берлин является одним из ответственных за Украину. Немцам будет сложно развязать узел противоречий между Украиной и Россией по донбасскому направлению», — отметил Валяев.

Политолог Валяев: Зеленский готовит выход Украины из Минских соглашений
Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Эксперт считает, что призывы Дмитрия Кулебы к Германии и Франции, чтобы те начали подготовку к возможному военному столкновению России и Украины, останутся неуслышанными. Это резкое заявление, но к подобной риторике Киева на Западе уже давно привыкли.

«Лидеры Евросоюза могут самостоятельно оценивать градус напряженности между Россией и Украиной. Состояние сейчас не хуже, чем год назад. Конфликт в Донбассе находится в замороженном состоянии уже не первый год, и такое положение будет сохраняться, пока украинские власти не изменят свои подходы. Это может случиться, если на следующих президентских выборах победит новый украинский политик», — заключил Евгений Валяев.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что военнослужащие впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

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